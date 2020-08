Luxury real estate in Italia 'meta' affari per acquirenti stranieri (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago. (LabItalia) - L'Italia continua ad avere ampia disponibilità di immobili di fascia alta, peraltro in destinazioni che continuano ad attirare i ricchi acquirenti: da casali in Toscana, alle ville lungo le coste oppure il fascino di città come Roma, Milano, e Venezia. Un grande bonus per i potenziali acquirenti è dato dall'ampia possibilità di concludere veri e propri affari anche a causa della lenta crescita economica del Belpaese. E' uno degli aspetti che emergono dall'edizione 2020 del 'The report - global Luxury market insights', rilasciato da Coldwell Banker real estate LLC, tra i più noti e antichi franchising immobiliari al mondo (fondato a San Francisco nel 1906) specializzato proprio nel settore ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Luxury real Real estate in mezzo alla tempesta: città a confronto We Wealth Immobili, segmento lusso in Italia "meta" per affari stranieri

Queste sono le tendenze del real estate di lusso

Il real estate di lusso italiano? Principalmente in mano di stranieri. A rivelare le ultime tendenze del mercato immobiliare di alta fascia ci ha pensato l’edizione 2020 del The Report – Global Luxury ...

