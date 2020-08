Lutto alla Sonrisa, focolaio Covid: morta la vedova del Boss delle Cerimonie - (Di mercoledì 26 agosto 2020) Francesca Galici È morta l'anziana vedova del Boss delle Cerimonie, Rosa Greco: alla Sonrisa da qualche settimana si era acceso un focolaio di Covid Nelle scorse settimane si era diffusa la notizia dell'accensione di un focolaio Covid al Castello della Sonrisa, storico hotel di Napoli con ristorante, noto per il programma televisivo Il Boss delle Cerimonie. Nella storica struttura settecentesca di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, erano stati 44 i casi di positività e tra questi c'erano anche alcuni membri della famiglia Polese, storici gestori della struttura. È notizia di queste ore la morte ... Leggi su ilgiornale

