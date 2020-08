Lutto al Castello delle cerimonie: donna Rita morta per covid19, anche Matteo contagiato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Bruttissime notizie dal Castello delle cerimonie. Due settimane fa, la location tra le più ambite dagli sposi in Campania era finita sulle pagine di cronaca per alcuni casi di covid 19 che avevano costretto i proprietari a chiudere, in via precauzionale. Purtroppo oggi arriva un’altra dolorosa notizia: donna Rita, la moglie di Don Antonio Polese, boss delle cerimonie, è venuta a mancare. La notizia ha fatto in pochissimi minuti il giro della rete anche perchè la trasmissione in onda su Real Time è davvero molto seguita e sono tante le persone che nutrono affetto sincero e stima per la famiglia Polese, che sa regalare grandi momenti di allegria ai telespettatori. Purtroppo però oggi non c’è spazio ... Leggi su ultimenotizieflash

