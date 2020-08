L’uragano Laura si avvicina verso gli USA: dove può colpire (Di mercoledì 26 agosto 2020) Come se non bastasse l’emergenza Covid negli USA ora preoccupa anche l’uragano Laura. La tempesta si avvicina alle coste statunitensi dopo aver colpito Haiti. L’uragano Laura ora spaventa anche gli Stati Uniti. La tempesta si avvicina minacciosamente verso le coste statunitensi e, in particolar modo, sarebbero la Luisiana e il Texas gli stati a correre i maggiori pericoli. La perturbazione si sta spostando verso il sud ovest del Paese ed è stata classificata come “estremamente pericolosa” dalle autorità, tanto da far evacuare circa 600 mila persone che abitano nelle zone maggiormente a rischio. L’uragano Laura nelle ultime ore ha raggiunto la categoria 4 nell’indice di pericolosità e ora minaccia di ... Leggi su bloglive

