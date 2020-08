L’ultima maglia blaugrana indossata da Messi al Camp Nou si trova a Napoli (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le maglie hanno un valore simbolico e affettivo per ogni calciatore, comprese quelle dei colleghi, specie se di fuoriclasse come Leo Messi. E’ di ieri la notizia che il calciatore argentino avrebbe comunicato al Barcellona via fax certificato (burofax) la propria intenzione di cambiare aria. E quindi quella contro il Napoli in Champions League potrebbe essere stata l’ultima partita giocata da Messi al Camp Nou con la maglia blaugrana. Dopo il triplice fischio, nonostante la bruciante eliminazione arrivata grazie a una grande prestazione dell’argentino, tanti giocatori azzurri hanno provato a chiedere la maglia al dieci blaugrana. Ma chi è stato il fortunato a ... Leggi su anteprima24

Up_78erailmio : RT @alessndr96: Piango la maglia dell'ultima partita di Messi al Camp Nou ce l'ha politano - LukeFenek : RT @alessndr96: Piango la maglia dell'ultima partita di Messi al Camp Nou ce l'ha politano - filippo_bolli : RT @alessndr96: Piango la maglia dell'ultima partita di Messi al Camp Nou ce l'ha politano - AudioTong : RT @alessndr96: Piango la maglia dell'ultima partita di Messi al Camp Nou ce l'ha politano - imnotyourbabyy : RT @alessndr96: Piango la maglia dell'ultima partita di Messi al Camp Nou ce l'ha politano -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima maglia Coronavirus, Spagna «maglia nera» d’Europa: oltre 20 mila contagi in 7 giorni Corriere della Sera