L'Ufficio di Stato bavarese per la salute e la sicurezza alimentare ha premiato a Ecolog l'esecuzione dei test per il COVID-19 presso gli aeroporti della Baviera, in Germania (Di mercoledì 26 agosto 2020) - Ecolog Deutschland esegue i test per il COVID-19 nei tre maggiori aeroporti bavaresi per i viaggiatori che tornano in Germania - Il programma di test è Stato progettato per fornire ai rimpatriati tedeschi la possibilità di condurre i test COVID-19 RT-PCR per garantire la diagnosi precoce e contribuire a spezzare il ciclo di infezione· Il contratto è Stato aggiudicato rapidamente a seguito di una gara d'appalto pubblica DUSSELDORF, Germania, 26 agosto 2020 /PRNewswire/



Ecolog Deutschland, parte del gruppo Ecolog International Group, leader mondiale nel settore dei servizi integrati, della risposta rapida ... Leggi su iltempo

TutelaMarchio : Mercato gastrointestinale Therapeutics 2020: produttori, regioni, tipo e applicazione, previsioni fino ...: Luglio… - DimezzatiS : RT @ultimenotizie: Il leader della Lega #Salvini e il presiente della Regione Sicilia #Musumeci denunciati per procurato allarme, abuso d'u… - Tino44588447 : RT @ultimenotizie: Il leader della Lega #Salvini e il presiente della Regione Sicilia #Musumeci denunciati per procurato allarme, abuso d'u… - Michela_Dosso : @PosteSpedizioni buongiorno ho urgenza di capire cosa fare per ritirare il pacco con lettera di vettura RA000079669… - OpenGDB : Va detto che Conte, Zhang, Marotta & Co potevano sbrigarsela da soli nel silenzio di un ufficio, lavare i panni spo… -