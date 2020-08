L'ospedale conferma: Briatore ha il Covid ma era venuto qui per altro. E scoppia il caso del selfie (Di mercoledì 26 agosto 2020) Avrà pure la prostatite, Flavio Briatore. Ma ora è certo che il manager e imprenditore è positivo al Coronavirus. L'Irccs ospedale San Raffaele di Milano comunica infatti che Briatore "si è rivolto all'ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo". "Di conseguenza - spiegano dal San Raffaele Giulio Melisurgo, medico curante, e Pasqualino D'Aloia, direttore professioni sanitarie - al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l'isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in ... Leggi su iltempo

