Londra-Manchester con il treno ‘Rainbow’ (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il treno ‘Rainbow’ Londra-Manchester sul treno ‘Rainbow’ all’interno libri a tematica LGBT+ e con l’interno equipaggio dichiaratamente omosessuale. Iniziativa dell’azienda Avanti West Coast per la comunità LGBT+ britannica. Leggi anche >>> Regno Unito, rimosso cartello che indicava l’omosessualità come malattia mentale Il treno LGBT+ è stato presentato dall’Avanti West Coast per la tratta (la prima di tante) da London Euston a Manchester Picadilly. Il convoglio speciale è composto di 11 carrozze decorate con la Bandiera ‘Rainbow’ e la scritta Pride. Inoltre ai colori nero e marrone in onore della comunità black e il rosa, il blu e il bianco per quella ... Leggi su sanand

L’Avanti West Coast ha ufficialmente presentato un treno decisamente speciale, perché interamente arcobaleno e a tema Pride. Il treno rainbow è partito ieri da Londra Euston per arrivare a Manchester ...

L'Avanti West Coast ha ufficialmente presentato un treno decisamente speciale, perché interamente arcobaleno e a tema Pride. Il treno rainbow è partito ieri da Londra Euston per arrivare a Manchester ...