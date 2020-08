L'odio social contro Flavio: "Negazionista, te lo meriti" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Riccardo Pelliccetti I commenti alla malattia dell'imprenditore sono un trionfo di cattiverie e pessimo gusto: "Il karma esiste..." Gli odiatori di professione si ripresentano puntuali come orologi svizzeri. Nel mirino ora c'è Flavio Briatore, che ha contratto il Coronavirus assieme a una sessantina di dipendenti del Billionaire, il suo locale di Porto Cervo. L'imprenditore settantenne è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, struttura in cui opera anche il professor Alberto Zangrillo, primario dell'unità operativa di anestesia e rianimazione. Che cos'hanno in comune i due personaggi? In questo periodo di pandemia, l'imprenditore ha più volte lanciato critiche pesanti contro il governo e la «dittatura sanitaria», responsabili a suo dire di aver frenato la ripresa economica e bloccato le ... Leggi su ilgiornale

prettyplume_ : @IRAMAPLUME possibile che entri in questo social solo per mettere ansia ti odio - Cambioinmeglio : RT @giusvo: Il parroco: 'A voi che gioite per l'ordinanza anti-migranti di Musumeci dico, non venite più a messa' Grande don Lorenzo. Sepo… - AnnalindaI : RT @giusvo: Il parroco: 'A voi che gioite per l'ordinanza anti-migranti di Musumeci dico, non venite più a messa' Grande don Lorenzo. Sepo… - lostinlyoko : Un motivo per cui odio i social è la cattiveria e maleducazione gratuita di certi utenti, e lo scrivo pensando ad u… - Daviderel4 : RT @giusvo: Il parroco: 'A voi che gioite per l'ordinanza anti-migranti di Musumeci dico, non venite più a messa' Grande don Lorenzo. Sepo… -

Ultime Notizie dalla rete : odio social Auguri di morte e karma, odio social su Flavio Briatore. E Chef Rubio... Il Tempo Se per odiare Briatore serve godere del suo contagio, il Covid ha trovato un’umanità inguaiata

Le sparate di Flavio Briatore hanno oltrepassato la misura dell'agio sbruffoneggiante, ma ognuno di noi è molto più della somma dei suoi errori.

Flavio Briatore, Covid-19 o prostatite? I discorsi d'odio sui social

Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Flavio Briatore, dalla notizia sul Covid-19 al ricovero per prostatite Flavio Briatore ha il Covid-19. Questa la notizia battuta subito ...

Le sparate di Flavio Briatore hanno oltrepassato la misura dell'agio sbruffoneggiante, ma ognuno di noi è molto più della somma dei suoi errori.Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Flavio Briatore, dalla notizia sul Covid-19 al ricovero per prostatite Flavio Briatore ha il Covid-19. Questa la notizia battuta subito ...