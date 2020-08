Litiga con l'autista per il biglietto e sale a bordo con una tanica di benzina: terrore sul bus (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'intervento dei carabinieri La discussione per il pagamento del biglietto il giorno prima. La follia, studiata, premeditata, il giorno seguente. Pomeriggio di terrore quello di martedì su un autobus ... Leggi su milanotoday

Leo Messi alla Juventus con l'aiuto di Adidas per creare la super coppia con Cristiano Ronaldo. Ne parlano alcuni media spagnoli ipotizzando lo sforzo degli sponso per questa possibile operazione. uer ...

Pavia, panico sull’autobus: 30enne sparge benzina e tenta di darsi fuoco

Sono stati attimi di panico su un bus di linea in Oltrepò Pavese. Un ragazzo magrebino di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, intorno alle 16.40 di martedì a Casteggio è salito sul bus di Autogu ...

