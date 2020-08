L’Italia entra nel Mediterraneo orientale (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’Italia fa il suo ingresso nelle acque del Mediterraneo orientale, dove lo scontro tra Grecia e Turchia ha ormai raggiunto livelli di guardia. Le forze greche, insieme a quelle di Cipro, Francia e Italia hanno lanciato le manovre militari “Eunomia” e si terranno nelle acque tra Creta e Cipro tra il 26 e il 28 … L’Italia entra nel Mediterraneo orientale InsideOver. Leggi su it.insideover

soar24642284 : 1) Indirizzo di residenza o luogo di residenza in Italia dove sarà condotta l'osservazione sanitaria e l'autoisolam… - Keynesblog : @stella7815 @marco_sampietro Che c'era da mesi lo si è scoperto dopo. Anche in Italia era presente da dicembre, ma cosa c'entra l'Oms? - gabbianoavita : RT @RoccoTodero: L’Italia è quel Paese in cui una scienziata del calibro di Ilaria Capua deve spiegare a reti unificate che si può morire d… - EnelXItalia : RT @EconomyUp: Matteo Concas entra in @EnelXItalia mentre Penta lascia l’Italia: c’è movimento nel #fintech - _CristinaCri : @Roberto4429 @espressonline No, l'Italia non c'entra. È così in tutto il mondo. Solo non mi capacito di chi lo elogia. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia entra «Passata l'emergenza la sanità italiana si è ripresa» | il manifesto Il Manifesto