Lione, Rudi Garcia: “Dobbiamo trasformare il percorso fatto in Champions in nuove emozioni” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Lione di Rudi Garcia si appresta a sfidare il Dijon in Ligue1. L'ex tecnico della Roma è voluto tornare sulla grande Champions League disputata dai francesi, arrivati fino alle semifinali ed eliminati dal Bayern Monaco, poi diventato campione.LE PAROLE DI Garciacaption id="attachment 993403" align="alignnone" width="1024" Garcia (Getty Images)/caption"Dobbiamo ripartire dalle grandi emozioni vissute a Lisbona, tutto il percorso fatto in Champions e le sensazioni raccolte durante questa esperienza dovranno tornarci utili per creare emozioni nuove. Venerdì inizia il nostro campionato, quello che possiamo considerare in qualche modo la nostra routine". Queste le parole di Rudi ... Leggi su itasportpress

