L’immigrazione è competenza del Governo. Palazzo Chigi impugna l’ordinanza di Musumeci: “Produce effetti diretti a carico di altre Regioni” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Governo, come aveva già annunciato il ministro Provenzano, ha impugnato l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti dell’Isola. Il ricorso, secondo quanto si apprende da fonti di Governo, presentato dalla Presidenza del Consiglio e dal ministero dell’Interno, è stato notificato ed è in corso di deposito a Palermo. Secondo Palazzo Chigi e Viminale le misure adottate con l’ordinanza, che fanno richiamo alla materia sanitaria, “interferiscono direttamente e gravemente con la gestione del fenomeno migratorio, che e’ materia di stretta ed esclusiva competenza dello Stato”, e “inoltre producono ... Leggi su lanotiziagiornale

PaolaTavernaM5S : Qualcuno dica a #Musumeci che la gestione dell'immigrazione compete allo Stato non a lui. Piuttosto pensasse a far… - giornalettismo : L'articolo 117 della #Costituzione sottolinea come l'immigrazione non sia una materia di competenza delle Regioni.… - Daviderel4 : RT @MPenikas: LN L’immigrazione è competenza del Governo. Palazzo Chigi impugna l’ordinanza di Musumeci: “Produce effetti diretti a carico… - MPenikas : LN L’immigrazione è competenza del Governo. Palazzo Chigi impugna l’ordinanza di Musumeci: “Produce effetti diretti… - fcolarieti : L’immigrazione è competenza del Governo. Palazzo Chigi impugna l’ordinanza di Musumeci: “Produce effetti diretti a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’immigrazione competenza QPA - Richiedenti protezione internazionale, online la guida pratica Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione