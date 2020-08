Liga, fuori Messi dentro Maradona? L’Elche sogna il colpo in panchina (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nelle ultime ore la Liga è ancora sotto shock per l’addio di Lionel Messi al Barcellona, ma potrebbe consolarsi – parzialmente – con l’approdo di Diego Armando Maradona nel campionato spagnolo. Infatti in mattinata sul quotidiano online ‘Fichajes‘ si legge la notizia di un interesse dell’Elche per il Pibe de Oro come allenatore. Il club ha infatti silurato abbastanza a sorpresa José Rojo Martin, nonostante il tecnico 52enne avesse riportato i valenciani in Liga. Ora Diego Armando Maradona è il candidato numero uno per subentrare a ‘Pacheta’ (soprannome di José Rojo Martin). Per l’argentino è molto allettante l’idea di misurarsi per la prima volta in carriera nei panni d’allenatore in un ... Leggi su sport.periodicodaily

Il nuovo allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha detto a Vidal e Suarez che non faranno parte del suo progetto: futuro in Serie A per i due? La rivoluzione di Ronald Koeman ha inizio. Il Barcellona ...

Messi che si sente "più dentro che fuori dal Barcellona", come filtra dall'indiscrezione di Rac1. Gerard Piqué che, subito dopo il 2-8 subito dal Bayern, dichiara che "serve cambiare, se me ne dovrò a ...

