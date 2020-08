L’Europa torna a scuola: in Francia solo gli adulti in mascherina anche a lezione, in Uk decidono i presidi. In Spagna ingressi scaglionati (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il dilemma della mascherina, l’obbligo del distanziamento, le classi “chiuse” in cui gli studenti non hanno contatti con altri ragazzi per facilitare i tracciamenti in caso di contagio. L’Europa si lascia alle spalle l’estate, ma non la diffusione del Covid-19 che – complici le vacanze e gli assembramenti – in queste settimane ha registrato numeri in aumento. È in questo contesto di incertezza che ogni Paese deve fare i conti con la riapertura delle scuole, in un quadro flessibile appeso all’andamento nazionale o locale della pandemia. anche in Italia domande e dubbi restano aperti su più fronti, tanto che il Miur ha deciso di attivare un numero verde per rispondere ai presidi, confusi sulle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, dalla sorveglianza sanitaria fino ai ... Leggi su ilfattoquotidiano

