Leo Messi vuole lasciare il Barcellona, arrivano i primi contatti: anche la Mercedes scrive all’argentino [FOTO] (Di mercoledì 26 agosto 2020) La notizia del giorno è la comunicazione da parte di Leo Messi al Barcellona di voler lasciare il club. L’attaccante argentino non sembra più intenzionato a continuare il suo rapporto con la squadra blaugrana. In tantissimi, dunque, si stanno muovendo per prendere Messi e non si tratta solo di squadre di calcio: anche un team di F1, infatti, ha contattato l’argentino. La Mercedes ha infatti scritto un messaggio social a Messi: “Leo, hai mai pensato di trasferirti a Brackley?“, ha scritto la squadra di F1. L'articolo Leo Messi vuole lasciare il Barcellona, arrivano i primi contatti: anche la ... Leggi su sportfair

