L’Entella chiama Messi: «Solo noi possiamo offrirti anche la maglia albiceste» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tramite i suoi profili social, anche la Virtus Entella ha voluto ironizzare sull’addio di Messi al Barcellona Sono diversi i club che, attraverso i propri profili social, stanno scherzando sul possibile arrivo di Leo Messi dopo la richiesta di andare via dal Barcellona. Alla lista si aggiunge anche la Virtus Entella che pubblicato un post per chiamare il fuoriclasse argentino. «”Leo sappiamo che in tante ti tentano, ma Solo noi possiamo offrirti anche la maglia albiceleste! Se vuoi farci un pensierino…». Leo sappiamo che in tante ti tentano, ma Solo noi possiamo offrirti anche la ... Leggi su calcionews24

