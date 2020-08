Legge 104, la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni per disabili (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida sulle agevolazioni fiscali della Legge 104 aggiornata ad agosto 2020. Il documento di 40 pagine (che potete visualizzare qui) ha un focus principale sulle agevolazioni per il settore auto, ma riepiloga i requisiti anche per l’accesso alle detrazioni fiscali per le spese sanitarie, i figli a carico e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di un vademecum per orientarsi nella normativa tributaria e in particolare tra le specifiche regole previste per le persone con disabilità e per i loro familiari. Legge 104, le agevolazioni fiscali auto per i disabili Un focus importante ... Leggi su quifinanza

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida sulle agevolazioni fiscali della legge 104 aggiornata ad agosto 2020. Il documento di 40 pagine (che potete visualizzare qui) ha un focus ...

