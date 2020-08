Le serie tv su Netflix a settembre da Away con Hilary Swank a Ratched di Ryan Murphy (Di mercoledì 26 agosto 2020) La fine dell'estate accelera il ritmo delle nuove uscite in streaming, come dimostra la lunga lista di serie tv su Netflix a settembre 2020. Il 3 settembre si parte con la prima stagione de Il Giovane Wallander. Tratta dai besteller di Henning Mankell, la serie è una reinterpretazione in chiave moderna della figura del detective Kurt Wallander, alle prese con una Svezia sempre più violenta. Incapace di salvare una giovane vita da un'aggressione brutale, Wallander deve imparare a convivere con il senso di colpa per riuscire a risolvere il caso. Adam Pålsson, Leanne Best e Richard Dillane sono fra gli interpreti principali. https://youtu.be/RjtuWMTB7qk amazon box= "8829701076" In arrivo il 3 settembre anche la prima stagione di Was It Love?, drama coreano ... Leggi su optimagazine

