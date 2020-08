Le gerarchie cattoliche americane tifano Trump (Di mercoledì 26 agosto 2020) Reminiscenze bibliche e capitalistiche per la serata inaugurale della Convention repubblicana, che nella mattinata del 24 agosto ha visto i 336 delegati, riuniti a Charlotte in rappresentanza dei 50 Stati dell’Unione e dei territori, nominare senza colpi di scena e all’unanimità (1471 voti) Donald Trump e Mike Pence quali candidati ufficiali del Grand Old Party alle elezioni presidenziali del 3 novembre. Il tema Land of Promise, scelto per gli interventi delle ultime ore di ieri, è infatti rievocativo non solo della promessa divina contenuta nel testo genesiaco ma anche della «terra di Canaan, la terra della promessa del capitalismo» come Werner Sombart definì, nel 1906, gli Stati Uniti in Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus?. Ad aprire la serata è stato il cardinale Timothy Michael Dolan, ... Leggi su linkiesta

