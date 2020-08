Le condizioni per il Sì e per la prospettiva politica con M5S (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un anno fa, con piena consapevolezza della controversa natura del M5S, il Partito Democratico-Italia Viva e Liberi e Uguali decidevano di avviare il governo Conte 2. Una scelta difficile, date le profonde differenze, di cultura politica prima che di programma, tra i lontani eredi degli scrittori della Costituzione e dei protagonisti della Prima Repubblica e il Movimento nato per annientarli e per “aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno”.Una scelta che continuo a ritenere saggia e utile: non soltanto a fronteggiare i rischi, decisamente più concreti dei “pieni poteri”, all’unità sostanziale della Repubblica, minacciata alle fondamenta fiscali dalla cosiddetta “Autonomia differenziata”, ma anche a ricostruire le condizioni culturali e politiche per la democrazia costituzionale.Come noto, ... Leggi su huffingtonpost

Flavio Briatore (ma non ci crede neppure lui): "Qui solo per una prostatite"

“Ho solo una prostatite forte. Mi sento bene”. Così Flavio Briatore rassicura circa le sue condizioni di salute, sentito telefonicamente da Candida Morvillo per il Corriere della Sera dopo la notizia ...

Navalny, Ue e Usa chiedono indagini “trasparenti”. La replica russa: conclusioni affrettate

Continuano ad avere grande risonanza le condizioni di salute dell’oppositore russo Alexei Navalny. Attualmente ricoverato a Berlino, secondo i test effettuati dai medici tedeschi sarebbe stato avvelen ...

