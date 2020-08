Le condizioni di salute di Alex Zanardi migliorano (Di mercoledì 26 agosto 2020) Buone notizie per Alex Zanardi. Le condizioni di salute del campione di ciclismo disabile, gravemente ferito alla testa in un incidente avvenuto il 19 Giugno, sono significativamente migliorate, da quando è stato ricoverato in terapia intensiva il 24 luglio all’Ospedale San Raffaele di Milano. "Dopo un periodo in cui è stato sottoposto a terapia intensiva a seguito del suo ricovero in ospedale il 24 luglio, il paziente ha risposto con significativi miglioramenti clinici, - ha dichiarato la struttura ospedaliera in un comunicato - per questo motivo, attualmente è assistito e curato in terapia semi-intensiva presso l'unità di neuro-rianimazione". Zanardi, 53 anni, è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva a Milano, a causa ... Leggi su sbircialanotizia

