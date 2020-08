Lazio, visite mediche ok per Pepe Reina: nelle prossime ore si unirà alla squadra (Di mercoledì 26 agosto 2020) Pepe Reina ha effettuato questa mattina le visite di idoneità a Roma e, nelle prossime ore, firmerà il contratto che lo legherà alla Lazio. Lo spagnolo ex Milan e Napoli festeggerà e raggiungerà, probabilmente già nelle prossime ora, la squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore. Leggi su sportface

DiMarzio : #Lazio, visite mediche in corso per #Reina - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, domani le visite mediche di #Reina - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Lazio: visite mediche per Reina. Poi firma del contratto e partenza per il ritiro di Auronzo #ANSA - AnsaRomaLazio : Lazio: visite mediche per Reina. Poi firma del contratto e partenza per il ritiro di Auronzo #ANSA - sportface2016 : #Lazio Visite mediche ok per Pepe #Reina: l'estremo difensore si unirà alla squadra nelle prossime ore -