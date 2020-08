Lazio Reina, visite mediche in corso: a breve la firma sul contratto (Di mercoledì 26 agosto 2020) , ma ormai lo spagnolo è un nuovo giocatore biancoceleste Pepe Reina è un nuovo giocatore della Lazio. Manca soltanto l’ufficialità, ma il portiere spagnolo ex Napoli e Milan è arrivato alla clinica Paideia per effettuare le visite mediche di rito. Dopo aver effettuato i test fisici, il giocatore si recherà in sede per la firma sul contratto ed iniziare così la nuova avventura in maglia biancazzurra. Nei prossimi giorni si unirà ai nuovi compagni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

