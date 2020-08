Lazio, Parolo: “In Champions senza esperienza, ma c’è entusiasmo. Svelo motivi del calo dopo lockdown” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il bilancio di Marco Parolo sull'ultima stagione della Lazio.Il club biancoceleste ha iniziato il ritiro ad Auronzo di Cadore per prepararsi al meglio alla prossima stagione di Serie A. L'amichevole in programma quest'oggi contro la rappresentativa locale non andrà in scena poiché gli avversari non sono riusciti a sottoporsi ai tamponi necessari per rispettare le norme anti-Covid. La squadra di Simone Inzaghi, dunque, si allenerà regolarmente in una doppia seduta. Intanto, il centrocampista è intervenuto in conferenza stampa."Il nostro obiettivo di inizio stagione - spiega Parolo - era la qualificazione in Champions. Il risultato finale è la media, l'insieme delle due parti del campionato. Tutto va sempre contestualizzato nel quadro generale. In ... Leggi su mediagol

