Lazio, Parolo: “Il quarto posto era il nostro obiettivo ad inizio stagione” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Da Auronzo di Cadore ha preso parola il centrocampista della Lazio Marco Parolo in conferenza stampa. Il giocatore biancoceleste ha ripercorso brevemente il percorso dello scorso anno: “quarto posto? Era il nostro obiettivo di inizio stagione, la qualificazione in Champions. Il risultato finale è la media, l’insieme delle due parti del campionato. Tutto va sempre contestualizzato nel quadro generale”. Proprio sull’esperienza europea ha voluto anticipare i temi: “In pochi di noi hanno fatto la Champions con continuità. Abbiamo entusiasmo e voglia per questa nuova avventura. Vogliamo affrontare queste sfide nel migliore dei modi per sopperire alla mancanza di esperienza”, ha ammesso Parolo. Leggi su sportface

