Lazio, Parolo: "Champions nuova sfida. Reina porterà esperienza" (Di mercoledì 26 agosto 2020) AURONZO DI CADORE - " Cosa ci manca per la Champions? L'esperienza, e' una competizione che quasi nessuno di noi ha mai giocato in modo continuativo. La affronteremo pero' con entusiasmo e voglia di ... Leggi su corrieredellosport

Enrico1306 : #Lazio #Parolo in conferenza stampa: 'Vogliamo avere una rosa sempre pronta. Giocheremo ogni tre giorni' - laziopress : - pasqualinipatri : - zazoomblog : Lazio Parolo: «Abbiamo raggiunto la Champions il nostro obiettivo» - #Lazio #Parolo: #«Abbiamo #raggiunto - sportli26181512 : #Lazio, Parolo: 'Champions nuova sfida. Reina porterà esperienza': Le parole del centrocampista biancoceleste dal r… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Parolo

Il centrocampista della Lazio "Reina porterà carisma ed esperienza" AURONZO DI CADORE (ITALPRESS) - "Cosa ci manca per la Champions? L'esperienza, è una competizione che quasi nessuno di noi ha mai gi ...AURONZO DI CADORE - "Cosa ci manca per la Champions? L'esperienza, e' una competizione che quasi nessuno di noi ha mai giocato in modo continuativo. La affronteremo pero' con entusiasmo e voglia di fa ...