Lazio, Parolo: “C’è tanto entusiasmo, l’anno prossimo sarà impegnativo. Champions League? Ho la mia idea” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una stagione di alti e bassi quella vissuta dalla Lazio che ha comunque conquistato un posto in Champions League dopo diversi anni di assenza.Uno dei calciatori veterani della squadra, Marco Parolo, si è proiettato alla prossima stagione che vedrà gli uomini guidati da Simone Inzaghi protagonisti sia in campionato che in Europa. Il classe '85 , durante l'odierna conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni che anticipano l'inizio del campionato 2020/21."In pochi di noi hanno fatto la Champions con continuità. Abbiamo entusiasmo e voglia per questa nuova avventura. Vogliamo affrontare queste sfide nel migliore dei modi per sopperire alla mancanza di esperienza. L'anno prossimo sarà impegnativo, già ... Leggi su mediagol

