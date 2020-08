Lazio, Parolo: «Abbiamo raggiunto la Champions, il nostro obiettivo» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il centrocampista della Lazio Marco Parolo è intervenuto nel ritiro di Auronzo di Cadore. Ecco le sue parole Il centrocampista della Lazio Marco Parolo è intervenuto nel ritiro di Auronzo di Cadore. Ecco le sue parole: «Il nostro obiettivo della scorsa stagione era la Champions League e l’Abbiamo conquistata. Adesso stiamo lavorando per migliorare ancora e toglierci altre soddisfazioni. Il prossimo anno sarà ancora più impegnativo, ne Abbiamo avuto una prova dopo il lockdown, giocando ogni tre giorni. Qualche infortunio ha pesato molto, soprattutto dopo lo stop forzato, ci ha impedito le rotazioni. Adesso saremo in campo ogni tre giorni, sarà fondamentale farsi trovare pronti». Leggi ... Leggi su calcionews24

ROMA – Secondo giorno di ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo per la Prima Squadra della Capitale. I biancocelesti nella giornata di domani svolgeranno altre due sedute d’allenamento: a poco più di me ...I due calciatori della Lazio non sono partiti con la squadra in ritiro ROMA (ITALPRESS) - Patric e Correa non sono in ritiro con la Lazio. "Sul test sierologico (per la rilevazione del Covid-19, ndr) ...