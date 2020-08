Lazio Fares, ore decisive per l’acquisto: si cerca l’accordo con la Spal (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Lazio starebbe cercando l’accordo con la Spal per l’ingaggio dell’esterno Mohamed Fares secondo Sky Sport La Lazio è sempre più vicina all’acquisto di Mohamed Fares, esterno della Spal. La dirigenza biancoceleste, che ha già trovato l’accordo con il giocatore, sta trattando proprio in queste ore con il club emiliano. La Spal chiede una cifra di 10-11 milioni di euro senza contropartite tecniche. Queste sono infatti difficili da individuare da parte della società emiliana a causa dell’onerosità degli ingaggi. Adesso è solamente attesa la telefonata della Lazio per sbloccare definitivamente l’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

