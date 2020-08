Lavoratori domestici, INPS: presentazione domande indennità fino al 30 agosto (Di mercoledì 26 agosto 2020) 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, S.O. n. 30/L,, " comunica l' INPS in una nota " ha disposto che decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore dello ... Leggi su finanza.repubblica

Sarà possibile accedere ad un esonero dal versamento contributi INPS (massimo per 4 mesi e per il doppio delle ore di CIG richieste nei mesi di maggio e giugno 2020) per aziende che non richiedono tra ...

(Teleborsa) - Scade il prossimo 30 agosto il termine ultimo per richiedere l'indennità prevista per i lavoratori domestici dall'articolo 85 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34. L'articolo 9, comma ...

