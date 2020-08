Lavoratori domestici, INPS: presentazione domande indennità fino al 30 agosto (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Scade il prossimo 30 agosto il termine ultimo per richiedere l’indennità prevista per i Lavoratori domestici dall’articolo 85 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34. L’articolo 9, comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 (S.O. n. 30/L), – comunica l’INPS in una nota – ha disposto che decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Pertanto, dal 31 agosto decade la possibilità di richiedere l’indennità per i Lavoratori ... Leggi su quifinanza

INPS_it : #InpsComunica #Lavoratoridomestici. Scade il 30 agosto il termine ultimo per richiedere l’indennità prevista per i… - zazoomblog : Lavoratori domestici: le domande per lindennità Covid-19 fino al 30 agosto - #Lavoratori #domestici:… - FF_AAediPolizia : RT @INPS_it: #InpsComunica #Lavoratoridomestici. Scade il 30 agosto il termine ultimo per richiedere l’indennità prevista per i lavoratori… - fordeborah5 : RT @INPS_it: #InpsComunica #Lavoratoridomestici. Scade il 30 agosto il termine ultimo per richiedere l’indennità prevista per i lavoratori… - benny_bove : RT @INPS_it: #InpsComunica #Lavoratoridomestici. Scade il 30 agosto il termine ultimo per richiedere l’indennità prevista per i lavoratori… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratori domestici Lavoratori domestici, INPS: presentazione domande indennità fino al 30 agosto Il Messaggero Lavoratori domestici, INPS: presentazione domande indennità fino al 30 agosto

(Teleborsa) - Scade il prossimo 30 agosto il termine ultimo per richiedere l'indennità prevista per i lavoratori domestici dall'articolo 85 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34. L'articolo 9, comma ...

Legge 104, la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni per disabili

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida sulle agevolazioni fiscali della legge 104 aggiornata ad agosto 2020. Il documento di 40 pagine (che potete visualizzare qui) ha un focus principal ...

(Teleborsa) - Scade il prossimo 30 agosto il termine ultimo per richiedere l'indennità prevista per i lavoratori domestici dall'articolo 85 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34. L'articolo 9, comma ...L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida sulle agevolazioni fiscali della legge 104 aggiornata ad agosto 2020. Il documento di 40 pagine (che potete visualizzare qui) ha un focus principal ...