Lauren German, chi è la detective Chloe di «Lucifer» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lauren German è l'unica donna in grado di resistere a Lucifer: per tutti è ormai associata al Chloe Decker, la bella detective in grado di tenere testa, letteralmente, al personaggio interpretato da Tom Ellis nella fortunata serie Netflix. Eppure l'attrice californiana, prima di indossare i pantaloni aderenti e la giacca da investigatrice era già un volto noto, soprattutto in televisione, con un curriculim cinematografico più noto negli Stati Uniti, che comunque vanta un paio di titoli horror da non dimenticare. Facciamo un passo indietro: classe 1978, Lauren German debutta direttamente nel cinema, con piccoli ruoli nei film romantici Pazzo di te! (2000) e I passi dell'amore - A Walk to Remember (2002), quest'ultimo tratto ... Leggi su gqitalia

o0yasmy0o : RT @llyfrausandrain: Lauren German che commenta le pubblicità nelle sue storie. questo è il content per cui vivo. - namacissi__ : RT @bloodyrachell: Ho mostrato alla mia parrucchiera il taglio di Lauren German dicendole che non appena avrò i capelli più lunghi voglio s… - sirtomellis : mi manca quella half gay di lauren german - afleuurdepeau : beh che dire oggi ho scoperto che Lauren German è tutto tranne che etero i cant belive i got gayer?? - romvantic : RT @bloodyrachell: Ho mostrato alla mia parrucchiera il taglio di Lauren German dicendole che non appena avrò i capelli più lunghi voglio s… -

Ultime Notizie dalla rete : Lauren German Lauren German, chi è la detective Chloe di «Lucifer» GQ Italia Lucifer 5, finalmente disponibili online le canzoni di Tom Ellis della colonna sonora

Più di anno fa, al panel di Lucifer al San Diego Comic-Con 2019, Tom Ellis aveva rivelato ai fan che non avrebbe potuto pubblicare le canzoni che suona nei panni di Lucifer Mornigstar se la Warner Bro ...

Al via Lucifer 3 su Italia1 con la new entry Tom Welling di Smallville, trame 22 e 29 agosto

Le repliche di Lucifer 3 arrivano nel pomeriggio di Italia1. A partire da sabato 22 agosto, la serie tv prosegue la sua messa in onda con la terza stagione, mentre solo ieri ha debuttato la prima part ...

Più di anno fa, al panel di Lucifer al San Diego Comic-Con 2019, Tom Ellis aveva rivelato ai fan che non avrebbe potuto pubblicare le canzoni che suona nei panni di Lucifer Mornigstar se la Warner Bro ...Le repliche di Lucifer 3 arrivano nel pomeriggio di Italia1. A partire da sabato 22 agosto, la serie tv prosegue la sua messa in onda con la terza stagione, mentre solo ieri ha debuttato la prima part ...