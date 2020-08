Latina, uomo si ‘rilassa’ nella fontana di Piazza San Marco, insorge la Lega (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Forse il caldo e la voglia di rinfrescarsi hanno spinto oggi un uomo a sdraiarsi nella fontana di Piazza San Marco a Latina. «Le immagini del giovane extracomunitario che oggi ha deciso di concedersi un bagno rinfrescante nel cuore della nostra città, in Piazza San Marco uno dei luoghi simbolo della nostra comunità, sono un colpo al cuore e al decoro di Latina. La nostra città è sempre stata una comunità accogliente, ma non può e non deve tollerare queste immagini e questi comportamenti», scrive il Coordinatore Comunale della Lega di Latina, Armando Valiani. «Mi auguro – prosegue Valiani – che il sindaco Coletta sempre così ... Leggi su ilcorrieredellacitta

