Latina, Coronavirus, 3 nuovi casi: ecco dove sono stati registrati (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non si fermano i contagi da Coronavirus a Latina e provincia. Infatti nelle ultime 24h si registrano 3 nuovi casi così distribuiti: 2 a Latina ed 1 a Santi Cosma e Damiano. I casi sono tutti trattati a domicilio e non ci sono nuovi decessi. Leggi anche: Latina, positiva al Coronavirus un’operatrice del centro unico: chiusa la struttura su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Latina, Coronavirus, 3 nuovi casi: ecco dove sono stati registrati - GazzettinoGolfo : #AslLatina #SantiCosmaEDamiano - #Coronavirus, la Asl di #Latina registra 3 nuovi casi positivi -… - LatinaQTW : Coronavirus, la curva torna a scendere. Tre casi tra Latina e Santi Cosma e Damiano, ma tutti in fila per i tamponi - Latina_Oggi : #Latina. Coronavirus, turisti e residenti in coda per i tamponi - gi_welcome : ho sentito male io??? La fase successiva verrà eseguita in America Latina perché in Italia non c'è tutta la catast… -