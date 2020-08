L’antica Chiesa di San Rocco cade a pezzi, si mobilitano i cittadini: “Fate presto” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“FATE PRESTO” è l’appello comparso su uno striscione appeso al portone dell’antica Chiesa di San Rocco a San Lorenzo Maggiore, nel cuore del centro storico del paese. Ce lo fanno notare alcuni cittadini che, passeggiando nelle adiacenze dell’edificio, hanno visto lo striscione. “FATE PRESTO” è evidentemente un invito ad agire e a provvedere il prima possibile ad un intervento di restauro in quanto l’antica Chiesa, come tutti i cittadini sanno, versa in pessime e gravi condizioni. Da quanto ci risulta, l’edificio fu chiuso negli anni ’70 “per una revisione generale e lavori di manutenzione“, ma questo non è mai avvenuto e con il passare degli anni la Chiesa si è ... Leggi su anteprima24

Llukas79 : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo l'antica chiesa di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina (Campobasso). Consacrato nel 1211, l'edificio è… - Rosskitty77 : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo l'antica chiesa di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina (Campobasso). Consacrato nel 1211, l'edificio è… - ConversioneOrg : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo l'antica chiesa di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina (Campobasso). Consacrato nel 1211, l'edificio è… - 1000_best : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo l'antica chiesa di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina (Campobasso). Consacrato nel 1211, l'edificio è… - RenatoLega : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo l'antica chiesa di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina (Campobasso). Consacrato nel 1211, l'edificio è… -

Ultime Notizie dalla rete : L’antica Chiesa Maria Giovanna Elmi e gli 80 anni: «Mio marito Gabriele Massarutto ha la stessa età» Corriere della Sera