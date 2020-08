Landon Clifford è morto: chi era lo youtuber 19enne e causa decesso (Di mercoledì 26 agosto 2020) Landon Clifford è morto: chi era lo youtuber 19enne e causa decesso Forse non tutti conoscevano Landon Clifford, ma la sua peculiarità era quella di essere uno youtuber molto giovane (solo 19 anni) che aveva avuto un figlio a 16 anni e si era sposato a 18 anni. Con la moglie Camryn, gestiva un canale di coppia su YouTube, denominato Cam& Fam, molto seguito perché qui si raccontavano le (dis)avventure di questa giovanissima coppia alle prese con le responsabilità della vita adulta, tra matrimonio e figli. Come sta Flavio Briatore: condizioni di salute aggiornate al 26 agostoSegui Termometro Politico su Google News Landon Clifford morto ... Leggi su termometropolitico

zazoomblog : Morto a 19 anni Landon Clifford: lo YouTuber lascia moglie e 2 figli - #Morto #Landon #Clifford: #YouTuber - jimihendrix1980 : RT @fanpage: 'È morto salvando la vita ad altri'. Addio Landon - fanpage : 'È morto salvando la vita ad altri'. Addio Landon - ravenvcIaw : ho appena scoperto della morte di landon clifford di camandfam e sono rimasta pietrificata - _louiscuddles_ : -di staccare un po' per riprendermi. A chi interessasse il ragazzo era Landon Clifford. Mancherai a tutti, stasera… -

E’ morto lo youtuber inglese Landon Clifford. Metà maschile della coppia Cam&Fam, famosa appunta per i video sul tubo, aveva solo 19 anni, e aveva vissuto gli ultimi giorni in coma fino al decesso. La ...A darne la notizia è stata la moglie sui suoi canali social, e in particolare con un post su Instagram: Landon Clifford, suo marito e compagno di avventure sul canale YouTube di coppia Cam&Fam, si è s ...