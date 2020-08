Land Rover - Evoque e Discovery Sport: le novità del Model Year 2021 (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Land Rover ha introdotto numerose novità con il Model Year 2021 della Range Rover Evoque e della Discovery Sport. Aspettando le specifiche per il mercato italiano, vediamo nel dettaglio cosa è cambiato per le due Suv inglesi. Nuove serie speciali. Sulla Range Rover Evoque debuttano gli allestimenti Autobiography e Lafayette Edition. Il primo celebra i 50 anni dalla nascita della prima Range Rover e si pone al top della gamma per dotazioni e finiture, mentre il secondo è basato sulla versione S ed aggiunge l'esclusiva tinta esterna Nolita Grey oltre a una serie di accessori aggiuntivi. Per la Land Rover Discovery ... Leggi su quattroruote

