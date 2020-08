Lampedusa, agente contagiato. Ma il governo resta a guardare (Di mercoledì 26 agosto 2020) Federico Garau "Troppi operatori delle forze dell’ordine sono a serio rischio contagio all’hotspot di Lampedusa. La questione migranti continua ad essere gestita nel modo sbagliato", attacca l'Usip Arriva purtroppo da Lampedusa la notizia del tanto temuto primo caso di positività al Coronavirus di uno degli agenti impegnati nell'isola. E arriva proprio nel pieno dello scontro tra il governatore della Sicilia Nello Musumeci, fortemente intenzionato a chiudere gli hotspot ed a trasferire altrove i clandestini ospitati al loro interno, ed il Viminale, che si è al momento semplicemente limitato a ribadire come un provvedimento del genere non rientri nei compiti del presidente della Regione. In questi ultimi giorni il duro braccio di ferro non ha fatto altro che esacerbarsi. Da una parte l'esecutivo, dopo un primo ... Leggi su ilgiornale

