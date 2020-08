L'altro mondo di Melania Trump (Di mercoledì 26 agosto 2020) Melania Trump segna la prima vera tregua nella campagna elettorale per le presidenziali americane. La convention democratica era stata una costante demolizione delle politiche e della figura umana di Donald Trump - con i toni insolitamente accesi perfino di Barack e Michelle Obama. La convention repubblicana era cominciata con una spremuta di veleno contro i democratici, soprattutto nelle parole di Donald Trump che li accusa di voler frodare il Paese truccando il voto. Sul palco del Gop a Charlotte si sono susseguiti Eric Trump che accusava Joe Biden di non sapere nulla dei lavoratori e delle imprese, oppure Tiffany Trump che attaccato i media di manipolare la realtà solo per colpire il padre. Poi è arrivata Melania, con la sua linea politica ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : altro mondo L'altro mondo di Melania Trump L'HuffPost Si lavora 6 giorni su 7 e la paga è di 1.250 euro: "Ecco perché nessuno vuole fare l'autista per la raccolta dei rifiuti"

Il segretario della Fiadel sulle difficoltà nel reperire questo tipo di figura: «Lavoro duro e sottpagato, non si rispetta il contratto di riferimento» UDINE. Non ci sono soltanto ragioni di natura ec ...

Dal Cif al Ctc 20: per le società «Tutelarle in un momento duro»

Nasce il Comitato territoriale calcio con base nella nostra provincia Presidente l’ex calciatore e sindaco Rossi: per un aiuto nelle relazioni la novità Una volta c’era il Cif, il Club intersocietari ...

