L'addio di Messi al Barcellona, tra clausole e nuove destinazioni (Di mercoledì 26 agosto 2020) AGI - Dopo vent'anni di trofei e guadagni Messi ha deciso di lasciare Barcellona e la Catalogna. L'esonero di Quique Setien non è servito a convincere 'la pulce' a rimanere. Così come l'addio, tra le file dirigenziali, di Eric Abidal. Ronald Koeman, neo allenatore del Barca, ha provato a trattenerlo e a farlo sentire ancora il sole intorno a cui avrebbe girato il nuovo progetto della squadra blaugrana. Ma la frattura tra il campione argentino e l'attuale dirigenza si è allargata cosi' tanto da non poter piu' essere ricucita. Di certo non ha aiutato il benservito dato dal club a Luis Suarez, fautore insieme a Messi dei fasti recenti dei catalani, in patria e in Europa. Mettere alla porta, senza tanti complimenti e con pochi ringraziamenti, l'attaccante uruguagio spezzando un altro legame ... Leggi su agi

