La Vita in Diretta, torna Alberto Matano che afferma: “Non sarà da solo” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alberto Matano, dopo il break estivo, tornerà a condurre La Vita in Diretta ma, a differenza della scorsa edizione, come già sapranno in molti, non ci sarà Lorella Cuccarini al suo fianco. Il noto giornalista tornerà quindi a scontrarsi nuovamente con Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque ma, come svela Matano stesso, non sarà da solo. Matano torna a La Vita in Diretta Il prossimo 7 settembre, avrà inizio la nuova stagione invernale de La Vita in Diretta e i conduttori Andrea Delogu e Marcello Masi cederanno nuovamente il posto ad Alberto Matano che torna al timone del programma. Come è ormai ... Leggi su thesocialpost

