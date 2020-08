La virologa Capua: "Arriva una seconda ondata...? Vi spiego come si può bloccare" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Rosa Scognamiglio La virologa Ilaria Capua fa autocritica: "La pandemia si poteva evitare". Poi, parla della seconda ondata: "Una questione di responsabilità collettiva" "La comunità scientifica ha fallito sul Coronavirus e deve fare autocritica''. Fa mea culpa la virologa Ilaria Capua che, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, commenta gli ultimi dati relativi alla pandemia: "Non è stata un meteorite inaspettato. Era prevedibile e si poteva evitare", afferma. Da circa 8 mesi, ormai, il Covid-19 continua a circolare da un capo all'altro del mondo facendo segnare, alla data del 26 agosto, 819.609 vittime dall'inizio del primo caso accertato a Wuhan, nella provincia dell'Hubei, in Cina. Nulla di cui sorprendersi a detta della ... Leggi su ilgiornale

