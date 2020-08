La storia ufficiale delle grandi epidemie e dei vaccini (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Le grandi epidemie. Come difendersi” è il libro Barbara Gallavotti, biologa e autrice televisiva di Superquark e di altri programmi. Il saggio sintetizza la storia delle peggiori malattie contagiose degli esseri umani (con la prefazione di Piero Angela, Donzelli, 2019, 195 pagine, euro 14). La storia della specie umana è tempestata di numerosi flagelli: gli antichi nemici che più volte ritornano o i nuovi agenti infettivi che ci aggrediscono in modo più o meno sorprendente. C'è chi stima che (...) - Tribuna Libera / Libri, Recensioni Leggi su feedproxy.google

riverenzee : Ho appena ascoltato 'la storia infinita' e devo dire che è davvero BELLA (aspetto il testo ufficiale perché non ho… - PonytaEle : RT @GiulioTerzi: .@robertomenia sull'infinito orrore delle #foibe e sulla 'storia ufficiale'raccontata e distorta per decenni dalla faziosi… - GiulioTerzi : .@robertomenia sull'infinito orrore delle #foibe e sulla 'storia ufficiale'raccontata e distorta per decenni dalla… - bonnigraph : @iv4n76 @OfficialASRoma @hallydesigns Io mi chiamo Associazione Sportiva Roma e l'acronimo 'ASR' c'è sempre stato,… - russiabeyond_it : Tre ipotesi alternative sulla morte di Stalin. A tanti anni di distanza, il decesso del dittatore resta un grande e… -

Ultime Notizie dalla rete : storia ufficiale La storia ufficiale delle grandi epidemie e dei vaccini AgoraVox Italia Preso il pericoloso latitante moldavo Ion Babaianu: ricercato per violenza sessuale su minore

MANTOVA – Pericoloso latitante moldavo scovato ed arrestato ieri in una operazione congiunta condotta dalla Divisione Interpol del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), artico ...

The Lord of the Rings: Gollum – il trailer ufficiale

Ricorderete che alcuni mesi fa vi mostrammo le prime immagini di The Lord of the Rings: Gollum. Oggi vi proponiamo il trailer ufficiale del gioco, sviluppato da Daedalic Entertainment. Nonostante il v ...

MANTOVA – Pericoloso latitante moldavo scovato ed arrestato ieri in una operazione congiunta condotta dalla Divisione Interpol del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), artico ...Ricorderete che alcuni mesi fa vi mostrammo le prime immagini di The Lord of the Rings: Gollum. Oggi vi proponiamo il trailer ufficiale del gioco, sviluppato da Daedalic Entertainment. Nonostante il v ...