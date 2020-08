La soap opera ariana trash della famiglia Trump (Di mercoledì 26 agosto 2020) La serata quieta e umana della convention repubblicana (così la definivano nella notte in tv) è parsa anche, agli spettatori prevenuti: una puntata importante di una soap opera ariana trash; una cerimonia pubblica con presidente centroamericano o centroasiatico e i suoi cari; il video promozionale per un’azienda di famiglia disfunzionale. E la serata finora più pericolosa. Quella in cui si normalizzava la trasformazione del partito repubblicano in un culto della personalità comico e inquietante (operazione riuscita). Come è umano Trump In cui cercava di umanizzare Donald Trump (e molti commentatori hanno sostenuto che Melania c’è riuscita; anche se era imbarazzante ... Leggi su linkiesta

Il discorso di Melania e la trasformazione (riuscita) del partito repubblicano in un culto della personalità comico e inquietante

La serata quieta e umana della convention repubblicana (così la definivano nella notte in tv) è parsa anche, agli spettatori prevenuti: una puntata importante di una soap opera ariana trash; una cerim ...

