La soap opera ariana trash della famiglia Trump (Di mercoledì 26 agosto 2020) La serata quieta e umana della convention repubblicana (così la definivano nella notte in tv) è parsa anche, agli spettatori prevenuti: una puntata importante di una soap opera ariana trash; una cerimonia pubblica con presidente centroamericano o centroasiatico e i suoi cari; il video promozionale per un'azienda di famiglia disfunzionale. E la serata finora più pericolosa. Quella in cui si normalizzava la trasformazione del partito repubblicano in un culto della personalità comico e inquietante (operazione riuscita). Come è umano Trump In cui cercava di umanizzare Donald Trump (e molti commentatori hanno sostenuto che Melania c'è riuscita; anche se era imbarazzante ...

Linkiesta : Una soap opera trash, un video promozionale di una famiglia disfunzionale. Questo è stato il discorso di Melania a… - lgbtespos : chi l’avrebbe mai detto che il mio comfort character sarebbe stato un personaggio di una soap opera spagnola - DrPantera2 : @arlindsadiku89 sta soap opera è sempre mejo der segreto dio scatenato - paolo_shark : @MarcoSanavia1 E non è la prima, c'era anche un altra serie turca sempre su mediaset, poi c'è sturm der Liebe su re… - luiss1292 : @whyALWAYSme_9 @Ibra_official È uno scenario improponibile. Il Milan deve fare una scelta radicale, in un senso o n… -

Ultime Notizie dalla rete : soap opera La soap opera ariana trash della famiglia Trump Linkiesta.it Terzigno, da stasera l’esordio di Mario Grazio Balzano a “Un Posto al Sole”

Cresce l’attesa all’ombra del Vesuvio per la “prima” assoluta, sul piccolo schermo, per il debutto ufficiale di Mario Grazio Balzano nella soap opera della Rai “Un posto al sole”. Questa sera, infatti ...

Come sorelle 2 si farà? Il futuro della soap opera, anticipazioni e cast

Questa sera, 26 agosto 2020, su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di Come sorelle, la soap opera turca che ha riscontrato un buon successo di pubblico anche in Italia. I tanti fan però ora si ...

