La smentita di Raiola: “Ibrahimovic non ha rinnovato con il Milan” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mino Raiola come un fulmine a ciel sereno quando il rinnovo di Ibrahimovic sembrava ormai realtà. L'agente, tramite un tweet, ha categorizzato la notizia del nuovo contratto dello svedese come una fake news.IL TWEET DI Raiolacaption id="attachment 516793" align="alignnone" width="810" Raiola, Getty Images/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/MinoRaiola/status/1298701339602624517?s=20" La smentita di Raiola: “Ibrahimovic non ha rinnovato con il Milan” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Non è ancora fatta per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Nonostante le notizie positive trapelate nelle scorse ore, adesso è giunta una smentita ufficiale. È lo stesso Mino R ...

