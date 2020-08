La scienza dà ragione al miele: funziona meglio dei farmaci antitosse (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il miele funziona meglio di sciroppi, antistaminici e antinfiammatori per curare i sintomi delle infezioni delle vie aeree superiori. L'alimento prodotto dalle api, e considerato da tempo un toccasana ... Leggi su globalist

Il miele funziona meglio di sciroppi, antistaminici e antinfiammatori per curare i sintomi delle infezioni delle vie aeree superiori. L’alimento prodotto dalle api, e considerato da tempo un toccasana ...

Le più antiche impronte di bambino,hanno 1,2 milioni di anni

Hanno 1,2 milioni di anni le più antiche impronte di bambino mai scoperte: sono state lasciate in un fiume preistorico a Melka Kunture in quella che oggi è l'Etiopia e sono anche la più antica testimo ...

