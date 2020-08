La rabbia del papà di Viviana Parisi: “Poteva essere trovata prima, ricerche superficiali” (Di mercoledì 26 agosto 2020) La rabbia del papà di Viviana Parisi. “Dopo aver saputo dell’immagine del drone sono arrabbiato”. Così, entrando in Procura Patti, il padre di Viviana Parisi, Luigino Parisi, aggiungendo che “le ricerche sono state molto superficiali”. Attesa per oggi l’autopsia sui resti attribuiti al piccolo Gioele Mondello e ritrovati lo scorso 18 agosto nei boschi di Caronia. “Dopo aver saputo dell’immagine del drone sono arrabbiato”. Così, entrando in Procura Patti, il padre di Viviana Parisi, Luigino Parisi, aggiungendo che “le ricerche sono state molto superficiali”. Provato dalla ... Leggi su limemagazine.eu

