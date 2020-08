La Polizia commemora gli agenti De Marco e Bandiera, vittime del Terrorismo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Questa mattina, a Salerno, con inizio alle ore 10.00, in Piazza vittime del Terrorismo, nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa COVID – 19, alla presenza delPrefetto della Provincia di Salerno, dott. Francesco Russoe del Questore della Provincia di Salerno, dott. Maurizio Ficarra, si è tenuta una breve cerimonia di deposizione di tre corone di alloro (una della Polizia di Stato, una dell’Esercito Italiano e una del Comune di Salerno),presso il monumento eretto,per ricordare il barbaro attentato terroristico che provocò, in data 26 agosto 1982, in via Parisi (ora Piazza vittime del Terrorismo – Quartiere Torrione), la morte dell’Agente della Polizia di Stato Antonio ... Leggi su anteprima24

